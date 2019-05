L’Institut du Christ Roi pèlerinait le 30 avril et 1er mai à Lourdes. Des nombreux chanoines, séminaristes, soeurs adoratrices mais aussi fidèles ont participé à ce beau pèlerinage à Lourdes présidé par le cardinal Burke. Les pèlerins ont posé leurs intentions et soucis aux pieds de Notre-Dame et de Sainte Bernadette pour ces deux jours de grâce et de joie.