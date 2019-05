Elections : le cléricalisme de 4 évêques français

9 évêques, parmi lesquels 4 français

ont signé un texte délirant dans lequel ils demandent aux citoyens européens de voter pour les candidats européistes.

Soyons fiers des valeurs d’humanisme et de solidarité qui nous unissent et soyons conscients que chacun de nous porte la responsabilité de l’avenir de l’Europe. Engageons-nous pour faire vivre l’âme et l’esprit de l’Europe. Son destin est aujourd’hui entre nos mains.