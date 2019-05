Saint-Etienne : Mgr Bataille demande le respect des églises

A cause de certains immigrés, des églises ont du être fermées en dehors de offices. Dans un éditorial, l’évêque de Saint-Etienne demande aux autorités de prendre des mesures adéquates :

Au-delà de leur dimension symbolique et facilement médiatisée, nous savons que les bâtiments « église » ne peuvent permettre un accueil décent. Les lieux de culte doivent être respectés comme tels. Les chrétiens ont be- soin de s’y retrouver pour écouter la Parole de Dieu et vivre de l’Eucharistie, si l’on souhaite qu’ils soient animés par la charité du Christ.