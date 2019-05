Journée mariale à Chémeré-le-Roi le 8 mai

Les pères et frères de la Fraternité Saint Vincent Ferrier organisent une grande journée mariale le mercredi 8 mai de 9h à 17h au couvent Saint-Thomas d’Aquin de Chémeré-le-Roi sur le thème « Aimez la sainte Vierge et faites-la aimer ! » répondant ainsi à l’exhortation du saint Padre Pio.

Programme : Messe de la fête de Marie, Médiatrice de toutes grâces ; instructions sur l’excellence et la pratique du saint Rosaire ; procession en l’honneur de la Sainte Vierge, à travers champs et bois, du couvent à la chapelle du château de Thévalles. Topos et activités adaptés pour les enfants et les adolescents ; garderie et jeux pour les tout-petits.

Participation aux frais : 5€/personne ; 12€/famille.