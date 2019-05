Avignon : finalement Mgr Jean-Pierre Cattenoz a réintégré le CCFD

Un communiqué commun explique :

Suite à la décision du CCFD-Terre Solidaire de se retirer du collectif Rosmerta, Monseigneur Cattenoz, Evêque d’Avignon, et les responsables du diocèse, réintègrent le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire dans la pastorale du Diocèse.

En effet, le 11 avril 2019, s’est tenue à Avignon une rencontre entre Monseigneur Cattenoz, les responsables du diocèse et le CCFD-Terre Solidaire représenté par Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente nationale du CCFD-Terre Solidaire, ainsi que par l’équipe du CCFD-Terre Solidaire du Vaucluse. Après ce temps d’échange, l’Evêque d’Avignon a réintégré le CCFD-Terre Solidaire du Vaucluse comme Service d’Eglise dans le Diocèse.

L’organisation de cette rencontre fait suite à la décision du CCFD-Terre Solidaire de se retirer au titre de ses statuts, de l’appel à réquisition citoyenne lancé par l’association Rosmerta. Appel qui visait à occuper les anciens locaux de l’UDAF, propriété du Diocèse d’Avignon pour loger des migrants à la rue..

Ce temps d’échange avec Monseigneur Cattenoz a été l’occasion pour Sylvie Bukhari-de Pontual de l’équipe nationale et les équipes du CCFD-Terre Solidaire du Vaucluse d’insister sur l’importance des liens qui doivent unir l’association et l’Eglise, de montrer leur volonté de travailler mutuellement en collaboration, de se projeter dans le futur et d’imaginer ensemble des pistes de coopération.

Cette rencontre riche a montré une volonté partagée de retisser des liens. La réintégration du CCFD-Terre Solidaire du Vaucluse dans la pastorale du Diocèse est un signe fort. Pour le signifier, l’évêque et son conseil proposeront également à l’ensemble des prêtres du Diocèse de soutenir entre l’Ascension et la Pentecôte la campagne d’appel à dons de l’association organisée habituellement durant la période de Carême.

Ensemble, les participants ont décidé d’approfondir le dialogue afin que chacun et chacune puisse trouver sa place et poursuivre son engagement en faveur des plus vulnérables.

Pour l’équipe d’animation du CCFD-Terre Solidaire du Vaucluse, Mr Michel Mouly

Pour le diocèse d’Avignon, Mgr Jean-Pierre Cattenoz