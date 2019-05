Caté calé à Paris

Un lecteur nous invite à diffuser cette initiative pour les étudiants et jeunes professionnels parisiens :

Nous commençons, avec le Caté-Calé, une nouvelle série : “Défends ta Foi ! “.

Parce que notre Foi est de plus en plus attaquée, parce que nous-même manquons parfois de formation pour la défendre, parce que les doutes peuvent parfois nous assaillir… Il faut être combatif, et pour cela, connaître les bons arguments ! Existence de Dieu, de Jésus, vérité des évangiles, défense de la morale chrétienne, de l’enseignement de l’Eglise : voilà les prochains topos !

Premier thème : Dieu existe. Voilà ce que nous dit notre Foi. Mais comment communiquer cette certitude aux personnes que nous rencontrons, et qui elles, peuvent ne pas avoir la Foi ? Peut-on atteindre l’existence de Dieu par les raisonnements naturels et scientifiques, sans s’appuyer sur la révélation et le message de Jésus ? A-t-on le droit de le faire ? La science moderne contredit-elle l’existence de Dieu ? Quelles sont les voies pour atteindre Dieu, et aider les autres à l’atteindre aussi ?