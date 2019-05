Déclaration surprenante du vicaire général de Paris

Je la découvre dans Minute :

Il n’est pas vicaire général à Lourdes mais il a été responsable du Frat de Lourdes plusieurs années…

Né le 30 septembre 1957 à Lyon, titulaire d’une licence de droit à Malakoff et Nantes et d’une licence en théologie, l’abbé Marsset a effectué son séminaire à Issy-les-Moulineaux. Il a été ordonné prêtre en 1988 et fut successivement :