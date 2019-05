Ce dimanche 5 mai est le 2ème dimanche après Pâques, dimanche dit du Bon Pasteur, qui est donc la fête patronale de l’Institut du Bon Pasteur.

L’Institut du Bon Pasteur (IBP) compte aujourd’hui 45 prêtres et 33 séminaristes (dont 2 diacres). Le Supérieur (et membre fondateur) est l’abbé Philippe Laguérie dont le second mandat s’achèvera cet été. La Maison Générale est située à Courtalain à quelques mètres du Séminaire Saint Vincent de Paul, séminaire Saint Vincent de Paul, séminaire de l’Institut.

L’Institut est présent dans 22 diocèses dans le monde : Europe (France, Pologne, Italie soit 11 diocèses), Afrique (Ouganda et Kenya soit 3 diocèses), Amérique (Brésil, Etats-Unis, Colombie et Costa Rica soit 8 diocèses). L’Institut dispose d’une paroisse personnelle, la Paroisse Saint-Eloi de Bordeaux (la première paroisse personnelle de France érigée en 2005).

Un des spécificités de l’Institut est l’attachement au missel tridentin : “Le rite propre de l’Institut, dans tous ses actes liturgiques, est le rite romain traditionnel […] Ses membres puiseront dans la célébration quotidienne de la Sainte messe, l’efficacité inépuisable et toujours renouvelée de leur ministère extérieur” [Statuts de l’IBP].

Un des particularités de l’Institut est le nombre important de vocations venant d’Amérique du Sud (Brésil notamment).

Belle fête aux prêtres, séminaristes et amis de l’Institut du Bon Pasteur.

Institut du Bon Pasteur

Séminaire Saint Vincent de Paul