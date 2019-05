Le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté sera bien au départ de Paris !

Après le dramatique incendie de Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chrétienté confirme que le prochain pèlerinage de Pentecôte partira bien de Paris. L’association annonce également les deux célébrants des messes de départ et d’arrivée du Pèlerinage :

En ces temps marqués par les limites du consumérisme comme source de bonheur et les pertes de repères générées par un relativisme croissant laissant peu de place à la dynamique de reconstruction et de reconquête, Notre Dame de Chrétienté transmet aux adultes d’aujourd’hui et de demain les clefs de la Doctrine Sociale de l’Eglise, garde-fou du respect de la loi naturelle etsource d’inspiration pour les lois sociales en France.

L’ouverture du pèlerinage aura lieu le 8 juin 2019 à 6h à l’occasion d’une messe célébrée par Fr Julian Large, Prévôt de l’Oratoire de Londres : traditionnellement organisé à Notre Dame de Paris, le lieu de départ sera communiqué à tous dès qu’il sera définitivement établi.

Le pèlerinage se clôturera le lundi 10 juin 2019 à 15h à Chartres, accueillis par Mgr Christory, lors d’une messe célébrée par Mgr Léonard, archevêque émérite de Malines de Bruxelles et ancien primat de Belgique.