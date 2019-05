Nouveau internet de l’Action Familiale et Scolaire

L’Action Familiale et Scolaire (AFS) dispose d’un nouveau site internet où vous retrouverez toutes les publications de l’AFS : sa revue, mais aussi toutes les brochures thématiques (Repères, l’Essentiel…). Le site dispose d’une boutique en ligne mais aussi d’une rubrique Actualité avec quelques contributions sur l’actualité du moment : www.afs.ovh

Qu’est-ce que l’Action Familiale et Scolaire ?

L’AFS EST

une association de laïcs désireux de FAIRE CONNAÎTRE ET APPLIQUER LA DOCTRINE DE L’ÉGLISE NOTAMMENT en matière politique et sociale.

L’AFS S’ADRESSE

aux parents et éducateurs, aux mouvements, aux Français soucieux d’assurer un cadre chrétien de valeurs pour la société, la famille, l’école, aujourd’hui et demain.

L’AFS SE RÉFÈRE

à l’enseignement CONSTANT de l’Église catholique romaine et se soumet à son autorité légitime. Elle agit en fonction de la marge de liberté dont les laïcs jouissent dans l’Église, spécialement les parents, premiers éducateurs de leurs enfants.