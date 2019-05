Consécration de l’autel de la basilique Notre-Dame de Bon-Secours rénovée à Saint-Avold

Le dimanche 5 mai Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz a consacré l’autel de la basilique Notre-Dame de Bon-Secours, qui a subit des travaux de consolidation et une restauration intérieure.

Il y a deux ans et demi, le curé de Saint-Avold et recteur de la basilique, l’abbé Olivier Riboulot, a fait le pari de se lancer dans un projet de restauration de la basilique mariale Notre-Dame de Bon Secours, alors que des infiltrations laissaient à penser à une dangereuse fragilisation de l’édifice. Avec l’appui financier local de la Mairie, de quelques mécènes privés, puis la mise en route d’une levée de fonds via un organisme national, la première tranche de travaux a pu être financé, puis la seconde et la troisième, au point que la basilique a pu être consolidée, mais aussi entièrement restaurée à l’intérieur, avec une remise totale d’un décor contemporain imaginé par Fleur Nabert.

Les couleurs sombres ont disparues et les espaces ont été repensés pour remettre un seul autel au centre de la basilique sous la coupole rénovée et le fond de la nef accueille un espace de dévotion mariale, avec un reliquaire de la famille Martin (Sainte Thérèse et ses parents) et une statue de Notre-Dame de Bon-Secours avec un grand manteau de lumière.

Avant :

Après :

La coupole avant :

Après :