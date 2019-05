28è Université d’été de Renaisse Catholique

Nos amis de Renaissance Catholique vous convient à leur 28è Université d’été sur le thème “Révoltes, révolutions, contre-révolutions !” du 11 au 14 juillet au Château de Bordes (58).

Informations et inscription à l’Université d’été

L’indignation que suscitent aujourd’hui les violences qui émaillent la révolte des Gilets jaunes témoigne d’une étrange amnésie. Car né de la Révolution française, le régime politique dans lequel nous vivons et auquel se réfèrent nos dirigeants comme à un idéal insurpassable est en réalité l’archétype d’un ordre nouveau accouché dans la douleur et dans le sang. Notre fête nationale elle-même commémore une émeute marquée par la trahison de la parole donnée, l’assassinat des innocents, l’exhibition des dépouilles sanglantes de ses adversaires.

Jacqueries, révoltes et révolutions jalonnent, de manière sporadique et sanglante, l’Histoire de la France. Souvent d’origine fiscale, ces mouvements ont parfois échoué, étouffés par une brutale répression. D’autres ont accouché de changements radicaux des modes de gouvernement et des cadres de vie sociale. La révolte devient alors Révolution.

La réforme d’une société se fait-elle, pour autant, toujours dans la douleur et la violence, aucune classe dirigeante ne renonçant, de son plein gré, à son pouvoir et aux avantages qui les accompagnent ? La Contre-Révolution ne peut-elle être qu’une Révolution en sens contraire ?

Philosophes, historiens, journalistes, universitaires et témoins qualifiés vous attendent à la 28e Université d’été pour, une fois encore, décrypter l’actualité et discerner les célèbres « signes des temps ». Du jeudi 11 au dimanche 14 juillet 2019, l’université d’été se tiendra au Château des Bordes, Urzy (58 – Nord de Nevers), dans une très belle propriété familiale à la campagne.