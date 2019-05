Une ordination dans le diocèse de Marseille

Samedi 18 mai, Hervé Nicq sera ordonné prêtre dans la Compagnie de Jésus par Mgr Pontier.

Né en 1980 à Paris, Hervé Nicq est le second d’une famille de quatre enfants. A Saint-Maur puis à Versailles, il fait partie des Scouts de France, du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), de l’aumônerie des établissements publics. Après des études d’économie internationale, devenu animateur puis directeur de camps, il demande à entrer dans la Compagnie de Jésus en 2004. À la fin de son noviciat, la direction d’un camp du Secours Catholique lui a fait découvrir des jeunes de Cergy, Sannois et Sarcelles. Face à ces jeunes de 11/15 ans, Français pour la plupart, il est touché par leur pauvreté affective, relationnelle. Il est aussi a frappé par leur diversité culturelle et religieuse. Naît alors une question : comment vivre ensemble dans nos banlieues françaises ? Quelle culture proposer ? Comment y rendre présent l’Évangile “pour tous”, sans “droit de péage”. Comment désaltérer ces jeunes qui ont tant de soifs ? Il y entend le désir du Christ de rejoindre les petits et demande à la Compagnie de pouvoir se donner à leur service. Hervé sera envoyé deux ans dans un lycée professionnel à Saint-Etienne. Dans l’établissement Francoise Cabriani à Noisy-le-Grand puis à Saint-Louis de la Guillotière, il travaillera dans le service de vie scolaire et collaborera à la pastorale. Il est aujourd’hui le Conseiller Principal d’Education et Adjoint en Pastorale Scolaire au collège Saint-Mauront à Marseille.