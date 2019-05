Une célébration commune pour le 8ème centenaire de la rencontre de saint François d’Assise et du sultan d’Egypte ?

Frère Patrick Sham (photo), franciscain responsable du Service des Relations avec les Musulmans pour le diocèse de Besançon, s’est fendu du message suivant :

Chaque année le Service Diocésain pour les Relations avec les Musulmans de Besançon est heureux de venir vous souhaiter un Ramadan Moubarak.

La communauté catholique est en fêtes de Pâques actuellement après un long temps de Carême. Nous avons tiré profit de ce temps de cheminement spirituel nécessaire à la vie de tous croyants, faite de prière, de méditation de la Parole de Dieu dans la Bible et l’Evangile, de privation et de partage.

Nous souhaitons à vous tous qui commencez le ramadan d’avoir les mêmes intérêts de recherches sincères de Dieu et de sa volonté pour nous afin de l’honorer pour ses bienfaits. Que ce mois sacré du Ramadan vous permette de vous consacrer à votre foi et de vous tourner vers Dieu le tout puissant, le miséricordieux. Que la privation de nourriture permette à votre corps de se remplir de spiritualité et de recueillement. Que votre souci des plus pauvres soit source de paix et de joies pour vos familles.

Cette année l’Eglise catholique en France et dans le monde entier célèbre le 8ème centenaire de la rencontre de saint François d’Assise et du sultan d’Egypte Malik el Kamil. Nous souhaitons vous associer à cette célébration. D’où la proposition de chercher ensemble une proposition commune, musulmane et chrétienne, pour vivre ce temps de célébration à notre manière et selon ce désir qui nous habite tous de plus de reconnaissance et de compréhension entre nous, vers un mieux vivre ensemble et vers la fraternité réconciliée. Ces temps d’échanges et de partages se feront lors les rencontres habituelles entre musulmans et chrétiens de votre région. »