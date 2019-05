Et une déclaration épiscopale-européiste !

Communiqué du CÉCEF à l’occasion des élections européennes :

Dans quelques jours, les citoyennes et citoyens européens vont élire leurs députés au parlement européen.

Le développement progressif d’institutions européennes, l’extension de leurs prérogatives et de leurs champs d’action ainsi que l’augmentation du nombre de pays membres est un processus qui, depuis environ 70 ans, vise à assurer la paix dans la région.

L’Europe à la fin de la Seconde guerre mondiale était ruinée, divisée, occupée militairement, ses empires coloniaux ébranlés. La découverte de l’extermination de millions d’êtres humains dans l’univers concentrationnaire dont six millions de juifs suscitait des doutes et des interrogations sur cette civilisation à la fois de tradition chrétienne et fille des Lumières. Le mérite des pères fondateurs (Schuman, de Gasperi, Monnet, Adenauer) fut de penser la reconstruction dans un esprit de réconciliation, de coopération et de démocratie.

Depuis 70 ans, la France vit sereinement avec ses pays voisins. Elle a d’ailleurs connu un développement économique sans précédent. Certes l’intégration européenne s’est accompagnée de difficultés pour un trop grand nombre de citoyens. Les institutions européennes sont perçues comme une technocratie échappant au contrôle démocratique. Redoutant une dissolution de l’identité nationale, certains peuples ou partis politiques envisagent même de quitter l’Union européenne.

Pouvons-nous prendre le risque de détruire un projet si patiemment construit ? Alors que nous devons affronter de nombreux défis (dérèglement climatique, migrations, fracture sociale) n’est-il pas préférable d’être uni que seul ? Les idéaux de justice, de paix et de démocratie sont à construire ensemble. Pour cela, l’Europe se doit de mieux répondre aux interrogations de ses populations, quitte à se réformer, plutôt que de disparaître sous la pression des populismes.

Comme responsables des Églises chrétiennes en France, nous invitons les chrétiennes et chrétiens de ce pays à s’interroger et à participer à ce scrutin lourd de conséquences. Nous invoquons l’Esprit de Dieu, esprit de sagesse et de conseil, d’éclairer nos concitoyens et nos dirigeants. Avec l’Apôtre Pierre nous vous disons : « N’ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés ; mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Mais que ce soit avec douceur et respect… »(1P3,14-16).

Pasteur François CLAVAIROLY – Métropolite EMMANUEL – Mgr Georges PONTIER

coprésidents