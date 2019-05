Le pape a nommé Mgr Philippe Marsset évêque auxiliaire de Paris. Il était vicaire général depuis l’an dernier, et administrateur de la paroisse Notre-Dame de Clignancourt dont il était le curé depuis 2011. Cette paroisse est aujourd’hui dans la même configuration que les communautés chrétiennes dans les pays musulmans. En 2012, une interview du P. Marsset se terminait ainsi :

— En tant que catholique, comment vivez-vous le fait d’être minoritaire dans ce quartier ? — J’espère pouvoir participer à un dialogue interreligieux. C’est important que des liens se nouent au niveau local. La peur de l’autre vient de la méconnaissance. Ici, on apprend un peu la culture protestante, une culture de la minorité ! Je le vis comme une chance pour l’Eglise catholique, une occasion de nous recentrer sur l’essentiel.

Commentaire d’Yves Daoudal : C’est une chance pour l’Eglise d’être minoritaire dans une enclave musulmane qui fut chrétienne. L’invasion islamique est une chance pour l’Eglise. Car on peut enfin dialoguer (au lieu d’être replié sur soi et patin-couffin)… Et se recentrer sur l’essentiel. Mais il ne disait pas ce qu’est l’essentiel. (Corollaire : c’était un grand malheur pour l’Eglise que la chrétienté, qui rendait difficile de trouver l’essentiel.)

Récemment il déclarait ne pas croire aux miracles…

Né le 30 septembre 1957 à Lyon, titulaire d’une licence de droit à Malakoff et Nantes et d’une licence en théologie, l’abbé Marsset a effectué son séminaire à Issy-les-Moulineaux. Il a été ordonné prêtre en 1988 et fut successivement :

1988-1995 : vicaire à Saint-François de Sales (17e) et aumônier du Pôle Jeunes Daubigny ;

1994-1998 : aumônier diocésain puis régional des Scouts de France ;

1995-2000 : vicaire à Saint-Lambert (15e) et aumônier du Pôle Jeunes pour les collégiens et lycéens ;

1998-2002 : responsable du Frat de Lourdes (1998, 2000 et 2002) ;

2000-2002 : vicaire à Saint-Pierre de Montrouge (14e) ;

2002-2011 : curé de Saint-Pierre de Montrouge (14e) ;

2008-2017 : aumônier national du CLER Amour et Famille ;

2011-2018 : curé de Notre-Dame de Clignancourt (18e) et doyen de Clignancourt – La Chapelle ;

2014-2017 : membre du bureau du Conseil presbytéral ;

2015-2018 : membre du Collège des Consulteurs ;

2018 : vicaire général.