Année jubilaire dans le diocèse de Bourges

À l’occasion du 150e anniversaire de la fondation du sanctuaire ND des Enfants, dans le diocèse de Bourges, Mgr J. Beau vient de décréter une année jubilaire.

Depuis un siècle et demi, ce lieu méconnu a vécu une histoire étonnante. En 1861, lorsque l’abbé Jacques Ducros fut nommé curé de Châteauneuf-sur-Cher, gros bourg de 1000 habitants, il découvrit, en arrivant une église en piteux état. Pour faire face aux dépenses, l’idée lui vint de lancer une souscription nationale adressée aux enfants. En échange d’une offrande de deux sous (quelques centimes), il promettait de prier la Sainte Vierge pour eux. Les réponses affluèrent et, parmi elles, la lettre d’une petite fille qui le félicitait pour « son projet de construction d’un sanctuaire dédié à Notre-Dame des Enfants ». L’idée était tellement inattendue qu’elle parut providentielle, un appel de Dieu authentique. De fil en aiguille, un grand sanctuaire sera construit et naîtra une confrérie, ainsi qu’un important réseau de prière, « pour les enfants, avec les enfants, et comme les enfant ». Des grâces innombrables ont été demandées et reçue en ce lieu, situé au cœur de la France.

Ce jubilé offrira à tous les pèlerins, l’occasion unique de prier, de recevoir les sacrements et d’intercéder pour tous les enfants de France et du monde entier, de supplier pour l’enfance en danger, l’enfance blessée, l’enfance victime de la violence et de l’injustice, de l’hédonisme et de l’égoïsme d’un monde qui a perdu tous ses repères, à commencer par la foi. La Vierge Marie, « comblée de grâces » accueille tous les enfants de Dieu pour les conduire au Père : « Voici votre Mère », dit Jésus à saint Jean sur la Croix.

Invocation à Notre-Dame des Enfants

« Notre-Dame des enfants, protégez-nous, protégez nos parents, protégez l’Église, protégez la France et le monde entier. »

Contact :

Abbé Hervé Benoît

[email protected]èse-bourges.org