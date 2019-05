Olivier Artus, nouveau recteur de l’université catholique de Lyon

Suite au départ du Père Thierry Magnin, récemment élu secrétaire général de la Conférence des Évêques de France, un nouveau recteur a été nommé pour l’Université catholique de Lyon.

D’origine lilloise, âgé de 64 ans, Olivier Artus a obtenu un doctorat de médecine (diplômé en 1983 de l’Université de Nancy), avant une spécialité en neurologie (1985). En parallèle, il entre en formation au séminaire universitaire de l’Institut Catholique de Paris (ICP). Ordonné prêtre en 1988, il conjugue son ministère sur le diocèse de Sens-Auxerre avec la recherche et l’enseignement, puis le management universitaire.

« J’ai commencé mon parcours par des études de médecine. Ce n’est que tardivement que j’ai lu la Bible. Cette lecture m’a profondément touché, au point de vouloir devenir prêtre. Pour conserver un vrai choix de vie, j’ai poursuivi mes études, devenant Interne des Hôpitaux, puis neurologue. Une fois cette formation achevée, et en toute conscience, je suis entré au Séminaire des Carmes. Ces études théologiques m’ont aidé à penser le rapport reliant Raison et Foi – ce qui est déterminant pour un scientifique. »

Il achève ses études avec un Doctorat en Théologie (1995) et obtient son HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) en 2005. D’abord maître-assistant puis professeur et enfin directeur de la Licence de Théologie de l’ICP, il est nommé directeur de l’École des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien (ELCOA) en 2007. En 2011, il prend la direction de la Recherche de l’ICP, puis devient vice-recteur chargé de la Recherche et enfin premier directeur de l’Unité de Recherche « Religion, Culture et Société » jusqu’en 2018. Son expérience dans l’enseignement supérieur se double d’une mission d’expert au HCERES, instance-clé pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche en France.