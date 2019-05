Vincent Lambert sauvé par la Cour d’appel

Joie des manifestants hier soir à Paris à l’annonce par Me Triomphe de la décision de la Cour d’appel, exigeant que la France attende la décision de la CIDPH et donc redonne à Vincent Lambert l’hydratation et l’alimentation nécessaires.

Quelques évêques se sont réjouis :

Merci à tous ceux nombreux qui se sont mobilisés ces derniers jours pour Vincent Lambert. Merci Seigneur d’avoir entendu la prière de tes enfants et le cri de ton peuple ! Une génération pour la Vie se lève. — Mgr Marc Aillet (@MgrMAillet) 20 mai 2019

« Pour s’estimer compétente, la Cour d’appel a retenu la notion de « voie de fait », estimant que l’Etat a violé un droit fondamental, le droit à la vie. Ce qui lui permet d’entrer sur le terrain du juge administratif et de prononcer une injonction… » https://t.co/4IAN6aNEPb — Mgr Xavier MALLE (@MgrXavierMALLE) 21 mai 2019

Dimanche, à la messe de clôture Pèlerinage militaire international de Lourdes l’évêque aux armées a demandé qu’on prie pour Vincent Lambert. Dans une basilique Saint-Pie X archi comble en présence de 250 prêtres de 15 évêques, avec les drapeaux de 20 nations et leurs gardes suisses, croates, américaines, africaines ou républicaines…devant des Bersaglieri, Navy seals, Gerbirgsjäger, Marines ou Gardia civil, devant les cadets de nos prytanées et écoles militaires, X, Saint Cyr, Navale, air, gendarmerie, et d’écoles étrangères, Devant des unités des forces, de la légion étrangère, de généraux, des familles mais surtout devant nos blessés de guerre d’Afghanistan ou d’Afrique, mutilés, défigurés ou paralysés à vie, cela avait de la gueule !

Mgr Ravel, le précédent évêque aux armées avait croisé le fer avec le président Hollande sur l’avortement. Bientôt une passe entre Mgr de Romanet et Macron ?