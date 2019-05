Mgr Eric Aumonier insiste sur l’importance de voter

L’évêque de Versailles encourage à aller voter aux élections européennes :

Nous voterons ce dimanche 26 mai pour élire les députés européens qui nous représenteront.

Comme chrétiens, comme citoyens français, comme européens, nous ne pouvons pas nous abstenir.

Notre vote indiquera que nous tenons à l’union des pays qui constituent l’Europe. Cette union ne se résume pas en un grand marché. Elle ne se confond pas avec une bureaucratie. Elle ne renie pas son histoire. Elle n’a pas peur de l’avenir. Elle se montre capable d’un projet clair et courageux : respect de la dignité de la personne humaine, de sa vie, de sa conscience et de sa liberté (libertés publiques dont la liberté religieuse, promotion de la justice et de la solidarité concrète, notamment dans l’offre d’emploi ; promotion d’une écologie globale, c’est-à-dire environnementale et humaine, fidélité à l’accueil réaliste et généreux de l’étranger).

L’Europe évoluera d’autant mieux grâce à des députés déterminés et armés de notre confiance.