Veillée de Pentecôte au Monastère Saint-benoît (La Garde-Freinet)

Le Monastère Saint-Benoît célébrera la veillée de Pentecôte traditionnelle (avant 1955) le samedi 8 juin à 15 h 30 dans l’église Saint-Clément à La Garde-Freinet (diocèse de Fréjus-Toulon).

Le Monastère vous invite également à répondre à son appel

À cette heure notre appel aux dons en vue de l’achat de la Commanderie de Saint Christophe à Brignoles pour en faire la nouvelle demeure de notre communauté monastique a déjà permis de collecter une somme significative auprès de nos amis et bienfaiteurs (aux alentours de 75 000 €, en fonction du taux de change).

Six mois ont passé depuis notre premier contact avec le vendeur et, naturellement, il désire que nous puissions confirmer notre capacité d’acheter la propriété le plus rapidement possible. La nécessité de fournir cette garantie sans plus attendre a été souligné lors d’une visite sur le site plus tôt cette semaine.

En conséquence, nous renouvelons notre appel à votre générosité pour nous aider à acheter la propriété aussi vite que possible. Les détails de notre appel se trouvent dans la brochure ci-dessous.

J’ai bien conscience que beaucoup de demandes font appel à cette générosité – et à cette heure où les gens contribuent aux réparations de la cathédrale Notre-Dame, ces demandes sont d’autant plus élevées. Notre projet de restaurer ces anciens bâtiments à l’usage monastique est une entreprise plus humble, que, je l’espère, vous jugerez néanmoins digne d’un soutien généreux. N’importe quel soutien que vous pourrez offrir à ce moment, où à celui de l’installation, serait une grande bénédiction pour nous, nos hôtes et pour les jeunes hommes qui envisagent d’entrer au monastère. En effet, il s’agirait d’un don en faveur de la restauration du véritable patrimoine culturel de la France, ce qui est si nécessaire en notre temps.