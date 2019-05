Un “Saint Nicolas du Chardonnet” dans l’ouest parisien

Quelle est la situation à Saint Germain en Laye ? Pendant plusieurs années, le diocèse puis la paroisse ont indiqué qu’il n’y avait pas de possibilité d’application du Motu Proprio Summorum Pontificum à Saint Germain en Laye (pas de fidèles en nombre suffisant, pas de prêtres pour célébrer, pas d’église disponible…).

En 2007, le groupe de fidèles s’est constitué de manière plus formelle.

En 2016, des travaux indispensables sont annoncés par la commune de Port-Marly entrainant la fermeture complète de l’église Saint-Louis du Port-Marly. Au moment de cette annonce, une période de flottement entraina quelques tensions : Qu’allait devenir la communauté traditionnelle de Port-Marly qui comptait plus 1000 fidèles aux messes du dimanche et une vie de paroisse dynamique ? Le diocèse finit par annoncer avant l’été 2016 que les messes des dimanches et fêtes seront célébrés en la chapelle des Franciscaines à Saint Germain en Laye en attendant la fin des travaux, dont la durée est incertaine.

Aujourd’hui, les travaux de Saint Louis de Port-Marly viennent de s’achever… et le retour de la communauté de Port-Marly (la chapellenie Notre-Dame de France) à l’église Saint-Louis est prévu pendant l’été.

D’après nos informations, l’Institut du Christ Roi a proposé de continuer à desservir les dimanches et fêtes la chapelle des Franciscaines pour répondre à la demande des fidèles de Saint-Germain (mais aussi pour résoudre les difficultés de place à Saint Louis du Port-Marly en raison de l’importance “numérique” de la communauté). Le diocèse a refusé cette proposition et la paroisse répond qu’il n’y aura pas de messes dans la forme extraordinaire alors qu’elle y est célébrée depuis 2 ans et demi. Il faut aussi souligner que le diocèse de Versailles, si il ne souhaite pas faire appel à des communautés Ecclesia Dei, dispose de “ressources internes” avec des prêtres qui connaissent la forme extraordinaire.

On peut évoquer une situation comparable à Versailles, où pendant des années le diocèse de Versailles a affirmé qu’il n’y avait aucune possibilité de proposer un second lieux en plus de Notre-Dame des Armées qui débordait de fidèles… Finalement en 2008 pour résoudre la situation née du départ des prêtres de Notre-Dame des Armées de la Fraternité Saint-Pierre vers le diocèse de Versailles, le diocèse confie à la Fraternité Saint-Pierre une nouvelle chapelle, la Chapelle de l’Immaculée Conception (dite des Clarisses), désaffectée depuis une dizaine d’années. Plus de 10 ans après, Notre-Dame des Armées administrée par des prêtres du diocèse est devenue paroisse personnelle (preuve d’ailleurs qu’elle a d’ailleurs largement depuis des années la “stature” du paroisse), et la chapelle de l’Immaculée Conception dont le chapelain est le curé de la cathédrale aidé par deux vice-chapelains de la Fraternité Siant-Pierre s’est bien développée. A Versailles, la situation est désormais sereine et apaisée. Pourquoi ne pas le vouloir pour Saint-Germain en Laye ?

Un lecteur nous invite à diffuser l’avis ci dessous :