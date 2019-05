Sœur Nathalie Becquart nommée au secrétariat général du synode des évêques

Parmi les six noms des consulteurs du secrétariat général du synode des évêques, annoncé au bulletin de la Salle de presse du Vatican vendredi 24 mai, figure celui de soeur Nathalie Becquart, 48 ans, xavière, ancienne directrice du service national pour l’évangélisation des jeunes et les vocations de la Conférence des évêques de France. Diplômée de HEC et ex-consultante en marketing et en communication, ancienne responsable de l’aumônerie des étudiants de Créteil et accompagnatrice spirituelle, sœur Nathalie a été frappée par la progression des pratiques, même auprès de jeunes issus de l’immigration et des quartiers populaires :

“C’est une génération de croyants plus fervents qui cherchent à vivre leur foi dans tous les aspects de leur vie, dans leurs engagements politiques, professionnels ou associatifs.”