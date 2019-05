Le père Philippe Verdin devient conseiller ecclésiastique des Associations Familiales Catholiques

C’est un communiqué des AFC qui nous l’apprend :

La Conférence des Évêques de France a nommé le père Philippe Verdin, dominicain de la Province de France, conseiller ecclésiastique de la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques.

Le père Philippe Verdin a 53 ans. Licencié ès Lettres et en théologie, il fut aumônier d’étudiants à Dakar, prieur des couvents du Caire et de Lyon, aumônier national des Scouts Unitaires de France.

Il est éditeur aux Editions du Cerf et l’un des animateurs du site internet Retraite dans laville. Il a publié une douzaine d’essais, romans, biographies. Dernières parutions : Saint Pie V, le pape intempestif (Cerf), Vermisseaux de l’Evangile (La Licorne).

Il fut déjà conseiller ecclésiastique national des AFC en 2014-2015. Il n’avait pas été remplacé depuis.

Le père Philippe Verdin sera étroitement associé au Conseil d’Administration et au Bureau de la Confédération Nationale. Son rôle consiste à nourrir et encourager la réflexion doctrinale et éducative qui sous-tend l’action des AFC.

Sa nomination, pour trois ans, prendra effet le 1er septembre 2019.

Les AFC se réjouissent d’accueillir de nouveau le père Philippe Verdin dont elles avaient déjà apprécié l’accompagnement.