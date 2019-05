Un nouveau prêtre dans le diocèse de Belley-Ars

Né en 1978, Axel Albar a débuté une carrière dans l’hôtellerie, avant de connaître une réelle conversion.

« J’ai eu la chance de rencontrer le Seigneur dans la prière. J’ai voulu entrer en communication avec le Seigneur, s’Il existait. J’ai fait des recherches sur Internet, j’ai découvert le chapelet, et je me suis mis à genoux pour prier. Ça a été un bouleversement, et ça a orienté toute ma vie. Depuis, je marche avec le Seigneur à mes côtés, et j’essaie d’aller dans la direction qu’Il m’indique ! Alors j’invite souvent les gens à faire cette expérience de la prière : ça peut changer votre vie ! »