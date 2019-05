Mgr d’Ornellas lauréat 2019 du prix de l’Amitié judéo-chrétienne de France

Vous ignoriez que ce prix existait ? Moi aussi.

Le 26 février 1948 à Paris, un petit groupe de protestants, de catholiques, d’orthodoxes et de juifs, jeta les bases de l’Amitié judéo-chrétienne de France. L’article 2 des statuts précisait la tâche essentielle de l’association, qui est d’oeuvrer pour la connaissance, la compréhension, le respect et l’amitié mutuels, de réparer les iniquités du passé à l’égard des juifs et de lutter contre l’antisémitisme et l’antijudaïsme, tout en excluant tout prosélytisme et tout syncrétisme. Depuis, des groupes se sont développés dans différentes villes de France, proposant conférences, études bibliques, rencontres …

Chaque année, le Comité directeur de l’association attribue le prix de l’AJCF à une personnalité juive ou chrétienne, et réunit les responsables et les membres des groupes lors d’une assemblée générale et d’un conseil national, qui sont deux temps forts de formation.

Le Comité Directeur a élu comme lauréat du Prix 2019 de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes. La remise du prix aura lieu le mercredi 20 novembre à 18H au collège des Bernardins, 20 Rue Poissy-Paris 5eme.