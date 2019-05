L’abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a été édifiée au début du IXe siècle. C’est l’un des rares vestiges européens de l’époque carolingienne et le plus ancien monument classé de Loire-Atlantique. 2019 est l’occasion de fêter ses 1200 ans. Avec la commune et la paroisse Saint-Philibert-et-Saint-Jacques-sur-Logne, le diocèse prend part à ces festivités. De mai à septembre, les temps forts vont se succéder avec au programme : célébrations, concerts, conférences, expositions,…