“Allahu Akbar” résonne dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides

Pour célébrer le vingtième anniversaire de l’instauration de la paix (sic, alors que des intrusions armées de kosovars ont lieu en Serbie) au Kosovo, l’ambassade du Kosovo (pays non reconnu par la communauté internationale) a organisé un « concert » à la cathédrale Saint-Louis des Invalides.

Au programme, l’œuvre intitulée « L’homme armé : messe pour la paix », de Sir Karl William Pamp Jenkins. Juste avant le Kyrie (grégorien), il y a l’appel islamique à la prière. En arabe :

Ce qui signifie :

Allah est le plus grand. Je témoigne qu’il n’y a pas de Dieu excepté Allah. Je témoigne que Mohammed est le messager d’Allah. Venez vite vers la prière. Venez vite vers le succès Allah est le plus grand. Il n’y a pas de Dieu excepté Allah.

Voilà ce qui a résonné le 22 mai sous les voûtes de la cathédrale Saint-Louis des Invalides, au cœur de Paris.

La hiérarchie catholique explique :

Le Diocèse aux Armées est utilisateur et non affectataire de la cathédrale Saint Louis des Invalides. C’est le Musée de l’Armée qui est affectataire. Le diocèse n’est pas décisionnaire des concerts qui s’y déroulent et n’a pas été associé au contenu du concert organisé sous l’égide de l’ambassade du Kosovo à Paris.