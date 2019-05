La kermesse du groupe scolaire Saint-Dominique (Le Pecq) aura lieu les samedi 15 et dimanche 16 juin prochain. Le groupe scolaire Saint-Dominique a été fondé par un groupe de parents en 1992 et compte aujourd’hui près de 850 élèves de la maternelle à la Terminale (non mixte au collège et au lycée). L’aumônerie est assurée par des prêtres de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre (ICRSP).

Ecole Saint-Dominique