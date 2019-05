Soutenez le groupe scolaire Saint Dominique (Le Pecq)

En évoquant la prochaine kermesse du groupe scolaire Saint-Dominique au Pecq (78), un lecteur nous invite à faire soutenir ce groupe scolaire unique en France. Le groupe scolaire Saint-Dominique a été fondé par un groupe de parents en 1992 et compte aujourd’hui près de 850 élèves de la maternelle à la Terminale (non mixte au collège et au lycée) dans 41 classes. L’aumônerie est assurée par des prêtres de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre (ICRSP).

Les classes de maternelle et primaire sont mixtes ; deux secondaires regroupent respectivement filles et garçons pour une éducation différenciée et adaptée à l’âge et aux qualités de chacun. Au lycée, nous proposons les sections classiques de l’enseignement général (L, ES et S).

Saint-Dominique est une école familiale : dès le début, les parents fondateurs, catholiques, ont souhaité pour leurs enfants une école dans laquelle l’enseignement dispensé serait en harmonie avec l’éducation familiale, chrétienne, reçue à la maison.

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. L’école leur apporte son soutien pour l’instruction qu’ils ne peuvent assurer eux-mêmes, et dans le domaine qui lui est propre, exerce l’autorité que les parents lui délèguent. Ces derniers jouent un rôle actif dans la vie de l’école, au service de leurs enfants.

Les professeurs sont recrutés sur leur compétence professionnelle et leur adhésion réelle au projet de l’école.

Ecole familiale, Saint-Dominique l’est également par le souci qu’ont les enseignants de seconder les parents dans l’éducation de leurs enfants. Les professeurs sont disponibles pour les rencontrer chaque fois que nécessaire et comptent sur cette collaboration mutuelle pour mener à bien leur travail au service des élèves, car sans parents, aucune école ne peut remplir sa mission. Mais cela suppose d’autre part, l’adhésion explicite des parents aux projet et règlement de Saint-Dominique.

Les exigences du règlement en matière de comportement général (tenue correcte et sobre adaptée au travail scolaire, courtoisie, saine camaraderie…) sont à la fois le soutien visible et le reflet de la formation plus intérieure qui est donnée à Saint-Dominique.

Vous trouverez ci dessous l’éditorial de la dernière lettre de l’école Saint-Dominique