Le retour des rogations

L’origine des Rogations remonte au Ve siècle : en un temps tragique, saint Mamert, évêque de Vienne, institua un jeûne et des processions chantées pendant les trois journées qui précèdent l’Ascension. Le péril passé, la coutume persista et se répandit dans d’autres diocèses ; on demandait principalement, en ces suppli­cations solennelles, la bénédiction divine sur les travaux des champs, en vue des récoltes à venir. Le chant des litanies constitue la part principale des prières chantées lors de la procession des Rogations.

Les Rogations avaient disparu dans la tourmente post-conciliaire, mas elles ont tendance à réapparaître, signes d’une foi qui a besoin de s’incarner dans le quotidien. Ce sont des prières, des supplications qui permettent de retrouver le sens universel du lien de l’homme avec ce qui lui permet de vivre en ce monde : la nourriture, certes, mais aussi tout ce qui constitue une société bien organisée, respectant ce que l’on appelle la loi naturelle. Depuis des siècles cette prière a pris la forme de litanie des Saints chantées en procession.

Dans le diocèse du Mans, depuis quelques années, une petite équipe a vraiment à cœur de rendre grâce par la bénédiction des fruits de la création (les personnes travaillant la terre, les cultures et les animaux). Cette année 10 exploitations agricoles et un bâtiment professionnel ont été bénis.