Agenda: Pèlerinage à Vivières (02) le 22 juin

Le prochain pèlerinage de la Confrèrie Sainte Clotilde à Vivières (02) est fixé au samedi 22 juin 2019.

Depuis 1947 a lieu chaque année en juin un pèlerinage national en l’honneur de sainte Clotilde. Il est venu s’ajouter à la fête locale de sainte Clotilde (3 juin) célébrée depuis des siècles dans la paroisse de Vivières. Le pèlerinage national de Vivières (dans l’Aisne) est organisé et animé spirituellement par la confrérie sainte Clotilde.

La France et la Chrétienté ont besoin de nos prières et de l’intercession de sainte Clotilde. Soyons donc nombreux à nous rendre ce samedi 22 juin 2019 à Vivières, derrière les bannières de la Confrérie sainte Clotilde et celles du Centre Charlier, soutien fidèle et apprécié du pèlerinage depuis plus de 25 ans.

11 h : Messe grégorienne célébrée par l’abbé Guilhem de Labbare, FSSP.

Repas tiré du sac en forêt.

15 h : Vêpres chantées. Procession dans la vallée jusqu’à l’oratoire Sainte-Clotilde (près de la source)

Salut du Saint-Sacrement.

Confrèrie Sainte Clotilde