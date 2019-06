Lettre ouverte d’officiers supérieurs à Mgr de Romanet

Suite à la profanation de la Cathédrale Saint Louis des Invalides le 22 mai dernier, qui est la cause d’un grand scandale au sein de la communauté catholique et chrétienne des Armées françaises, une lettre ouverte, signée d’un certain nombre d’officiers généraux, d’officiers supérieurs et de militaires de tous rangs des trois armées et de la gendarmerie, demande à Mgr Antoine de Romanet, évêque aux armées, l’organisation d’une cérémonie solennelle pénitentielle en réparation de ce qui apparait comme un véritable sacrilège. Indépendamment du fait qu’il parait absolument indispensable à l’avenir que l’évêque soit saisi par l’autorité militaire affectataire de toute demande détaillée d’organisation de soirée de concert ou artistique dans la cathédrale, avec droit de veto, ces officiers soulignent aussi que l’ambassadeur du Kosovo à Paris serait avisé de présenter des excuses pour l’organisation de cette soirée qui n’avait d’artistique que le nom.

Lettre ouverte à Mgr de Romanet, Evêque aux Armées françaises

« A force de tout voir l’on finit par tout supporter…A force de tout supporter l’on finit par tout tolérer… A force de tout tolérer l’on finit par tout accepter…A force de tout accepter l’on finit par tout approuver ! » Saint Augustin

Monseigneur,

Pour la première fois de son histoire, et nous l’espérons ardemment, pour la dernière fois, l’appel à la prière islamique a été chanté dans la cathédrale des Invalides pour le 20e anniversaire de la “paix” au Kosovole mercredi 22 mai dernier.

L’Adnan sunnite a ainsi été chanté dans l’enceinte de l’Eglise des Soldats. En voici, pour mémoire, les paroles :

Certes on nous dira qu’il s’agissait d’un « concert pour la paix intitulé “L’homme armé, messe pour la paix” de Karl Jenkins, chanté par le chœur et l’orchestre de la « Philharmonic » du Kosovo , organisé à l’initiative de ” l’ambassade de la république du Kosovo” pour marquer le 20ème anniversaire de la “fin” de la guerre au Kosovo et “rendre hommage sans considération ethnique à la France et à l’armée française qui ont contribué à la paix dans les Balkans” selon les mots de « l’ambassadeur du Kosovo » à Paris M. Qëndrim Gashi.

Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une profanation, infiniment scandaleuse autant que douloureuse à nos cœurs d’officiers français et chrétiens.

Nous savons bien sûr que le Diocèse aux Armées est utilisateur et non affectataire de la cathédrale Saint Louis des Invalides. C’est le Musée de l’Armée qui en est l’affectataire et nous savons également que le Diocèse n’est pas décisionnaire des « concerts » qui s’y déroulent et n’a pas été associé au contenu du présent « concert » organisé sous l’égide de l’ambassade du Kosovo à Paris.

Sans préjuger des responsabilités qui seront établies dans cette affaire, et notamment celles de l’autorité décisionnaire, sans insister sur le caractère douteux de la soirée de concert ainsi organisée par le représentant d’un Etat pour le moins controversé, certes reconnu par la France mais non reconnu par l’ONU, il apparaît aux signataires de cette lettre qu’il y a là un évènement d’une gravité exceptionnelle qui au regard des exigences du Droit Canon de l’Eglise Catholique, appelle l’organisation rapide d’une cérémonie en réparation de l’offense très grave faite ainsi à la Très Sainte Trinité : le coran psalmodié (en chaire !) dans une église catholique, et quelle église ! La Cathédrale des Soldats !

Par ailleurs, il nous semble indispensable qu’à l’avenir le Diocèse aux Armées soit désormais systématiquement saisi par les autorités décisionnaires de toute demande d’organisation de « concert » ou autre évènement « artistique » dans ce haut lieu de la Foi chrétienne, si symbolique et important pour nos Armées françaises.

En espérant que vous nous ferez connaître les suites réservées à notre demande, nous vous prions, Monseigneur, de bien vouloir agréer l’assurance de notre très respectueuse considération.

Les officiers généraux, les officiers supérieurs, les officiers et sous-officiers soussignés :

GCA (2S) Henry CLEMENT-BOLLEE, GCA (2S) Bruno CLEMENT-BOLLEE, GCA (2S) Michel FRANCESCHI, GCA (2S) Bertrand de LA CHESNAIS, GCA (2S) Maurice LE PAGE, GDI (2S) Philippe CHATENOUD, GDI (2S) Jacques DARCOS, GDI (2S) Michel FRUCHARD, GDI (2S) François GAUBERT, GDI (2S) Jean MAURIN, VA (2S)François de PENFENTENYO, GDI (2S) Claude REGLAT, GDI (2S) Henri ROURE, GDI (2S) Jean-Pierre SOYARD, GBR (2S) Dominique CHRISSEMENT, GBR (2S) Bernard COCHIN, GBR (2S) André COUSTOU, GBR (2S) Roland DUBOIS, CA (2S) Claude GAUCHERAND, GBR (2S) Christian HOUDET, GBR (2S) Marc JEANNEAU, GBR (2S) Etienne LECLERE, GBR (2S) Bruno LE FLEM, GBA (2S) Antoine MARTINEZ, GBR (2S) Marc PAITIER, GBR (2S) Jean-Bernard PINATEL, GBR (2S)Jacques RAYMOND,

COL (ER) Jean ALLARD-MEEUS, MC1 (ER) Patrick BARRIOT, COL (ER) Yannick BLEVIN, CV (H) Jean de CORBIERE, COL (ER) Jean-Jacques DOUCET,COL (ER) Dominique DUVAL, COL (ER) Jacques de FOUCAULT, MC1 (ER) Patrick GUYON, COL (H) Patrick HAYS, COL (ER) Jacques HOGARD, COL (ER) Philippe MIAILHES, COL (ER) Georges MICHEL, COL (ER) Jean-Jacques NOIROT, COL (ER) Frédéric PINCE, COL (ER) Philippe RIDEAU, COL (ER) Michel ROBARDEY, CV (ER) François SAVY, COL(ER) Gildas SONNIC, CRC1 (ER) André SUTY, COL (ER) Gérard VANSTENNE, COL (ER) Patrick VAUGIEN,

LCL (ER)Arnaud d’ANSELME, LCL (ER) Georges BENINTENDI, LCL (ER)Michel BOUZY, LCL (ER)William DUBOSQ, LCL (ER)Pierre-Marie FERRAN, LCL (ER) Christian HYVERNAT, LCL (ER) Pierre LAMY, LCL (ER) Hervé LANCRENON, LCL René MERCURY, LCL (ER)Olivier MONTEIL, LCL (ER)Jacky PEDEMONTE, LCL (R)Frédéric SéNé, LCL (ER)Frédéric TENAIRI, LCL (ER)Eric VALLETTE d’OSIA, CES (H)Laurent MORANDINI, Henri-Paul FAVALIGNA(Officier Honoraire des Troupes de Marine), Alexandre TROUBETZKOI(ancien du 24èmeBataillon de Chasseurs, LV (H) Jean-Louis VENTURA, CNE (ER)Gérard GRANDGEON, ADJ (R) Serge LANGLADE,

(Liste à jour à la date du 1er juin)

Paris le 1er juin 2019

Copie à :

– Son Excellence le Nonce Apostolique en France

– Son Excellence Mgr le président de la Conférence épiscopale des Evêques de France

– M. Le Général de corps d’armée gouverneur militaire de Paris

– M. Le Général de corps d’armée (2S) gouverneur des Invalides

– M. le Général directeur du Musée de l’Armée