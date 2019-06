Fallait pas voter Macron

En mars 2019, la Conférence des Évêques de France publiait un texte intitulé : “Élections européennes : quelle Europe voulons-nous ?” Extrait :

Ainsi en est-il de la question des migrants. Le pape François l’a rappelé aux responsables européens : « On ne peut pas penser que le processus migratoire soit un processus sans discernement et sans règles, mais on ne peut pas non plus ériger des murs d’indifférence ou de peur ».