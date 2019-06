L’Eglise se met au vert

Message de Mgr de Kerimel, évêque de Grenoble :

Un élan diocésain

« Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » Le pape François, Laudato si’ §49

En mai 2015, le pape François publiait la lettre encyclique Laudato Si, pour la sauvegarde de la maison commune. Un texte audacieux et original, qui fait droit non seulement aux questions actuelles de l’écologie mais aussi aux questions spirituelles liées à notre vision de l’homme dans son environnement et aux questions économiques et sociales que le pape relie à ces sujets.

Le diocèse de Grenoble-Vienne s’engage dans cette dynamique. Un groupe s’est créé l’été 2018 pour impulser des actions et des réflexions, concrètes autant que spirituelles.

Plusieurs lieux du diocèse se sont déjà inscrits au label « église verte » (Saint-Hugues de Biviers, la maison diocésaine,…) Des groupes de catholiques avec d’autres, chrétiens se regroupent pour lire l’encyclique, pour prier ensemble et changer leur comportements quotidiens. D’autres se sont associés avec des groupes non chrétiens pour changer concrètement la vie locale ou influer sur les décisions politiques.

Si ces sujets vous intéressent, rejoignez nous. La tâche est grande, il y a plusieurs manières d’agir : chez soi, près de chez soi, seul ou avec d’autres, en lien avec ses voisins ou avec tout le diocèse… Il y a urgence et les chrétiens ont leur place à prendre pour relever les immenses défis posés.