2 nouveaux prêtres dans le diocèse de Nantes

Le 23 juin, Mgr Jean-Paul James ordonnera, prêtres pour le diocèse de Nantes, Nicolas Harel et Thomas Cruchet.

Thomas est originaire de Nantes, il a 30 ans. Il est issu d’une famille de 7 enfants. Après des études scientifiques, il a été diplômé de l’École Supérieure du Bois, avant d’entrer au séminaire à 23 ans. Plusieurs éléments ont contribué à sa vocation, mais il cite particulièrement la rencontre d’un prêtre à Lourdes, en 2008, alors qu’il faisait quelques jours de bénévolat comme brancardier.

Nicolas a 41 ans, il est originaire de Paimboeuf. Il a un frère et deux sœurs. Après des études d’Histoire, il a été professeur pendant dix ans avant de « replonger » dans un appel entendu bien avant, qui continuait de le tarauder. Il est entré d’abord en propédeutique à la Maison Charles-de-Foucaud de Saint- Pern (35), puis au séminaire pour vivre les sept années de formation et de discernement.

Durant leur année de diaconat qui s’achève, La paroisse Saint-Pierre-de-l’Océan à Saint-Nazaire accueillait Thomas Cruchet, celle de Saint-Jean-Paul-II à Nantes accueillait Nicolas Harel, dans une alternance d’une semaine en paroisse et une semaine au séminaire (alors que jusqu’à la 5e année l’insertion se fait seulement le week-end). Ils y ont découvert la vie fraternelle entre prêtres engagés sur un même territoire, ont célébré avec émotion des baptêmes et des mariages et découvert la pastorale des jeunes, du catéchuménat… et aussi l’art de la prédication.