Où rejoindre le Pèlerinage de chrétienté (de Paris à Chartres) ?

Vous voulez vous sanctifier ce week-end, prenez la route de Chartres ?



Samedi 8 juin 2019 (Vigile de Pentecôte) :

05h30 : rendez-vous sur le parvis de Saint Sulpice (Paris)

06h00 : entrée de l’église, puis Messe

10h30 : Accueil des Pastoureaux, Enfants et Familles, rejoignant le pèlerinage sur la commune d’Igny, prairie d’Amblainvilliers.

11h30 : Messe Pastoureaux Enfants et Familles à Igny.

12h40 : Halte déjeuner des pèlerins adultes dans le bois “Verrière” dans la commune de Verrières- le-Buisson.

21h00 : veillée amicale sur le bivouac de la Ferté Choisel

Dimanche 9 juin 2019 (Pentecôte) :

06h00 : départ du bivouac

12h30 : messe solennelle en plein air sur la prairie dite des « Courlis », sur la commune de Sonchamp (Greffiers)

21h00 : Salut du Saint Sacrement et consécration à la Très Sainte Vierge Marie – Adoration

Lundi 10 juin 2019 : (Lundi de Pentecôte) :

06h30 : départ du bivouac

10h30 : pause déjeuner des chapitres Adultes et Pastoureaux au lieu dit “La Petite Plaine” sur la Commune de Saint-Prest

11h00 : déjeuner des chapitres Enfants et Familles sur le site de Chartres Expo à Chartres

15h00 : messe solennelle dans la Cathédrale Notre-Dame de Chartres

18h00 : dispersion – retour vers Paris par trois trains spéciaux entre 18h30 et 20h