Mgr Brouwet : Pendant les mois où Mgr Hérouard sera là, il prendra ma place à Lourdes

Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Lourdes, a été interrogé dans La Dépêche :

Quelle est la mission de Mgr Hérouard ?

Pendant quelques mois, car ce mandat est provisoire, le délégué pontifical va venir nous aider à travailler. Il va gérer le Sanctuaire et nous aider à trouver une meilleure organisation interne. C’est une aide qui nous est apportée pour améliorer la collaboration des services car il n’est pas question de difficultés financières. C’est un peu une mission d’audit et d’accompagnement qu’il va prodiguer.

Quelles sont les problématiques du Sanctuaire pour avoir besoin de cette aide ?

Nous avons 250 employés et 30 chapelains, sans compter les bénévoles. C’est cette gestion-là qui est parfois lourde. Cela demande beaucoup de disponibilité car nous sommes ouverts tous les jours, tout le temps. On doit être disponible pour des pèlerins, qui arrivent parfois en car à 1 heure du matin. Tout cela, parfois, cela crée des tensions, des découragements. Avoir un regard neuf, des idées nouvelles, pour mieux gérer, tout cela est une bonne chose. C’est une chance que Rome nous propose ce coup de main. Sans cela, s’ils ne m’avaient pas proposé cette solution, j’avais trouvé un évêque à la retraite pour m’aider. On se sent parfois loin de Rome. Là, c’est la preuve que nous sommes écoutés. […]

Quelle va être votre place suite à la venue de Mgr Hérouard ?

C’est lui qui va présider le conseil de Lourdes, c’est-à-dire le conseil des responsables du Sanctuaire. Pendant les mois où Mgr Hérouard sera là, il prendra ma place. Je n’y siégerai plus. Je crois qu’il faut le laisser faire. Si je suis là tout le temps, il ne pourra pas bien faire son travail. Bien entendu, nous allons collaborer tous les deux mais je pense que pour avoir un regard neuf, il ne faut pas que l’ancien responsable, qui a pris toutes les décisions, soit là. Je reste évêque de Tarbes-Lourdes et je reviendrais une fois sa mission terminée. Elle devrait durer plusieurs mois, on ne sait pas encore le temps exact, mais je dois normalement reprendre la charge du Sanctuaire à son départ.