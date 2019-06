Mgr Jacolin : Par pitié, n’abandonnez pas vos enfants

Le vendredi 17 mai, l’ICES (Institut catholique de Vendée) avait organisé une cérémonie pour la pose de la première pierre des travaux d’extension de l’Institut. Lors du cocktail, il y a eu un “scandale”. Des étudiants ont proposé à Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et ancien président du Conseil régional, de lever un toast à l’échec électoral que son parti, LR, il allait prendre dans la semaine à l’occasion des européennes du 26 mai…. Bruno Retailleau est entré dans une terrible colère. Il a quitté l’Institut qui formerait, selon lui, des extrémistes… Le lendemain, des jeunes chahutaient un stand LGBT : 2 ballons de baudruche crevés et un présentoir renversé. Ces jeunes n’avaient aucun signe distinctif de l’ICES. Le lendemain, 19 mai, tous les politiques comme un seul homme ont condamné cette action. Echaudé, Bruno Retailleau a-t-il profité de ce mini-scandale pour faire pression sur l’ICES ? Il n’empêche que la direction de cet Institut a été impitoyable en excluant définitivement deux étudiants et en évoquant l’idée de se porter partie civile contre ces étudiants. Dans cette affaire, le grand vainqueur semble bien être le lobby LGBT, qui, gargarisé par sa puissance, ne cesse d’en demander à l’ICES dans la soumission à l’idéologie LGBT.

Les deux étudiants renvoyés définitivement de l’ICES (sans possibilité de réinscription) ont donc adressé le 4 juin à Monseigneur François Jacolin, Évêque de Luçon et Chancelier de l’ICES, un courrier dans lequel ils écrivent :