5 prêtres sont ordonnés cette année pour la Communauté de l’Emmanuel

A Paris, 2 ordinations : Elles se tiendront le 29 juin prochain à 9h30 à l’église Saint Sulpice, célébrées par Mgr Michel Aupetit.

Benoît d’Arras

Benoît Leclerc

A Lyon, Vincent Gaisne sera ordonné le 29 juin à 10h à la Primatiale Saint Jean-Baptiste.

A Munich (Allemagne), Gregor Schweizer sera ordonné prêtre le 29 juin à 9h à la cathédrale Notre-Dame, par le cardinal Reinhard Marx.

A Abidjan (Côte d’Ivoire), Geoffroy Aney Kabran a été ordonné le 9 février à 10h en la cathédrale de Saint Paul Plateau à Abidjan, par le cardinal Mgr Jean-Pierre Kutwa.

La Communauté de l’Emmanuel compte aujourd’hui 275 prêtres à travers le monde, ainsi que 80 séminaristes et 20 jeunes en année de discernement. Ils sont appelés à servir dans l’une des 46 paroisses confiées à la Communauté, ou pour une mission spécifique (formation des séminaristes, pastorale des jeunes, éveil des vocations…).

Une nouvelle étape s’ouvre avec l’ouverture dès le mois de septembre à Paris d’une nouvelle Maison de Formation Internationale des séminaristes de la Communauté de l’Emmanuel (France, Europe, Etats-Unis, Asie et Australie). Une vingtaine de séminaristes arriveront donc début septembre. Ils seront répartis dans deux lieux sous la responsabilité du Père Luc Gindre qui sera le supérieur de l’ensemble de la Maison et disposera d’un Conseil propre. Il sera assisté du Père Olric de Gélis, d’Irène Goulven et de deux couples. Une partie des séminaristes résidera à la Maison saint Martin, dans le presbytère de la paroisse Saint Nicolas des Champs et l’autre dans l’ancien Séminaire du Diocèse aux Armées, dans le 6ème arrondissement de Paris. Les séminaristes suivront leurs cours au Collège des Bernardins et seront intégrés à la vie de la Communauté de Paris et de l’Ile de France.