Orientations pour le diocèse du Mans

Elles ont été présentées le 10 juin par Mgr Le Saux. Elles sont accessibles ici. Résumé :

Voici un passage intéressant sur la dimension populaire de la foi :

L’eucharistie n’est pas, à proprement parler, la porte d’entrée de la vie chrétienne : elle en est plutôt la source à laquelle elle puise, et le sommet vers lequel elle tend. A fortiori, pour les personnes qui ont quitté depuis longtemps le chemin de nos paroisses, les sacrements nepeuvent pas être l’unique proposition qui leur serait faite. Beaucoup de nos contemporains ont besoin d’être simplement rejoints dans leur recherche de consolation et de paix pour exprimer leurs joies et leurs peines. Ils recherchent des lieux d’expression de la foi populaire afin de poser des gestes qui expriment leur religiosité. Si nous ne répondons pas à ces attentes, ces personnes risquent de se tourner vers des pratiques déviantes ésotériques.

Il nous faut alors, comme insiste régulièrement le Pape François, développer une pastorale de la foi populaire qui ouvre les portes et offre des espaces d’expression religieuse à chacun avec ses doutes, ses traumatismes, ses problèmes, ses recherches, son histoire, ses expériences du péché et toutes ses difficultés. Cette pastorale de la foi populaire vaut aussi pour les plus jeunes et elle peut se réaliser à travers des pèlerinages, des marches, des bénédictions, des chemins de croix, etc … Bien orientée, cette religiosité populaire peut être le chemin d’une vraie rencontre avec le Christ. D’une manière particulière, je souhaite que l’on puisse accompagner sur la durée des personnes touchées par la question existentielle de la mort. J’ai le désir qu’une église du Mans, au cœur de notre département, soit dédiée à l’accueil permanent de toutes les demandes de foi populaire, notamment celles qui touchent à la mort.