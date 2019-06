Très beau pèlerinage vers Chartres

Pour sa 37è édition, le Pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté a réuni près de 14 000 personnes. Les pèlerins des enfants, familles, pastoureaux, adultes, soutien ainsi que les Anges Gardiens ont été accompagnés par plus de 300 prêtres, séminaristes, frères et soeurs sur le thème “La paix du Christ par le règne du Christ”.

Samedi, la messe d’envoi pour les adultes en l’église Saint-Sulpice à Paris a été célébrée par le RP Julian Large, oratoire de Londres et celle des familles et enfants par l’abbé Guilhem de Labarre, FSSP. Le dimanche de Pentecôte, c’est le RP Marc, prieur du Monastère Sainte-Marie de La Garde (47) qui a célébrée la messe assisté par deux moines du Barroux. Enfin lundi en la Cathédrale de Chartres, la messe de clôture a été célébrée par Mgr André-Joseph Léonard, archevêque émérite de Bruxelles (Belgique). Dans son homélie, il n’a pas manqué de rappeler les principes fondamentaux. On notera également la visite de deux évêques : Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, le samedi lors de la traversée de son diocèse, et, celle de Mgr Christory, évêque de Chartres le dimanche et le lundi.

La messe d’action de grâce du pèlerinage de Chartres sera célébrée par l’abbé Garnier, aumônier général du pèlerinage, le jeudi 20 juin à 19h30, fête du Très Saint Sacrement, en l’église Sainte Odile (2 avenue Stéphane Mallarmé) à Paris.

Revue de presse sur le site de Notre-Dame de Chrétienté

Autres photos sur le site de Notre-Dame de Chrétienté

Photos Notre-Dame de Chrétienté