Dernière lettre du Séminaire Saint Philippe Néri (Juin 2019)

A quelques semaines des ordinations sacerdotales, les 7 ordinants (dont un Français) signent l’éditorial de la dernière lettre aux amis et bienfaiteurs du Séminaire Saint Philippe Néri de Gricigliano (Institut du Christ Roi) :

Alors que s’approche le jour si beau de notre ordination, l’heure est à l’action de grâce ; et plus que jamais, nous voulons répondre généreusement à l’appel du Sauveur en lui rendant amour pour amour. Puissions-nous, avec son aide et à l’exemple du Curé d’Ars, devenir des prêtres selon le Cœur de Jésus.