Dernière revue du Séminaire de Gricigliano

Le Séminaire Saint Philippe Néri, séminaire de l’Institut du Christ Roi à Gricigliano (Italie), vient de publier sa revue annuelle dont le thème est le Sacré-Coeur. “Ces quelques pages visent simplement à faire connaître un peu mieux cette dévotion si nécessaire pour notre temps. À toutes les âmes dont la charité s’est refroidie, il est urgent de montrer la fournaise ardente de charité, fornax ardens caritatis, qu’est le Sacré-Cœur. Alors il pourra régner davantage sur nos propres cœurs, sur nos familles, sur nos pays, et tout particulièrement à travers la très belle dévotion des neuf premiers vendredis du mois“. On pourra ainsi lire notamment des contributions sur le Sacré-Coeur dans les écritures, les apparitions de Paray-le-Monial, les promesses du Sacré-Coeur… ainsi que celle du Cardinal Burke “La Divine Miséricorde et le Sacré-Coeur”.

ICRSP