Une nouvelle chasse aux sorcières

Le “curé enragé”, prêtre diocésain, dénonce la “Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise” (CIASE) qui a pour objet de répertorier et d’analyser les abus sexuels commis par des clercs (prêtres et religieux) depuis…70 ans en France, à partir de simples “témoignages” ou d’archives … Remuer le passé depuis 1950, quantifier le nombre de délinquants sans pouvoir aucunement vérifier la véracité des faits (beaucoup des auteurs et victimes de ces faits sont morts) servira-t-il à quelque chose, sinon à fournir aux ennemis de l’Eglise des chiffres arbitraires pour mieux dénigrer le clergé et faire perdre toute crédibilité à l’Eglise ? Une chasse aux sorcières inutile et dangereuse qui sera utilisée par les media, pour décrire la crise morale de l’Eglise soixante-huitarde en oubliant que c’est par la Foi que l’on pourra améliorer les choses… et non pas en faisant des prêtres les bouc-émissaires de la décadence morale de notre société…