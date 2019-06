Agenda: Retraite sacerdotale avec l’Opus Sacerdotale

L’Opus Sacerdotale – ou Oeuvre sacerdotale – placée sous le patronage de Marie, Mère de l’Église est une association cléricale de fidèles, de droit diocésain (reconnue canonique par le diocèse de Fréjus-Toulon), selon la forme du can. 302 du Code de Droit Canonique. Fondée en 1964 par le chanoine Etienne Catta, elle rassemble des prêtre “qui proclament clairement les données de la foi, en menant le combat quotidien avec courage et en se nourrissant de la prière”. La devise de l’oeuvre est ‘doctrina, fortitudo, pietas‘.

La retraite de l’Opus Sacerdotale à laquelle sont invités non seulement les prêtres de l’association mais aussi tous ceux qui veulent y participer aura lieu du lundi 19 août, à 15 h, au vendredi 23 août, à 10 h, à l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault dans l’ Indre sur le thème « Action et contemplation dans l’apostolat et dans l’oraison selon le Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant Jésus » par Monsieur l’Abbé Henri Vallançon.

Renseignements-Inscriptions : Monsieur l’Abbé François Scrive Presbytère 13 rue Faubert 95270 Belloy-en-France Tél. : 01 30 35 70 31 [email protected]