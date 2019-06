Un nouvel orgue pour l’Abbaye Sainte-Madeleine du Barroux

L’Abbaye Sainte-Madeleine du Barroux dispose d’un nouvel orgue. Dom Louis-Marie, abbé de Sainte-Madeleine, qui va bénir ce nouvel orgue le dimanche 18 août prochain, rappelle à juste titre que l’orgue vient éclairer encore plus la prière portée par le chant grégorien :

Si le chant grégorien donne à la prière de l’Église et des âmes une profondeur, une douceur et un charme inimitables, le chant de l’orgue le complète fraternellement en ajoutant sa note de gloire. La tradition de l’Église ne se trompe pas lorsqu’elle inspire à toutes les églises et à toutes les abbatiales de se doter d’un orgue. L’orgue est l’expression musicale du mont Thabor ; il est la mémoire du chant triomphant des Hébreux lors de l’entrée de Jésus à Jérusalem ; il est l’avant- goût de notre arrivée glorieuse dans le sein du Père et du chant éternel que toute la création, récapitulée dans le Christ, présentera au Père dans la lumière du Saint-Esprit. Et s’il existe des gloires vaines et trompeuses, celle que chante l’orgue est tout à fait convenable au mystère du Christ car, avec ses richesses musicales, l’orgue sait rester chaste, bien plus que la plupart des instruments.