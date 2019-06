Un missel des tout-petits

Ce livre de messe, destiné aux 5-7 ans et à leurs parents, se veut une aide au repérage des grandes parties de la messe du dimanche célébrée dans la forme extraordinaire du rite romain.

Bien jeunes pour suivre la messe dans un vrai missel, nos chères têtes blondes viennent à l’église pour s’ouvrir à la beauté de la liturgie, et se laisser guider par la prière commune.

Voilà pourquoi cet ouvrage incitera l’enfant au recueillement, tout en mettant à sa portée les principales étapes du Saint-Sacrifice.

Les grandes prières liturgiques ont volontairement été réduites à un ou deux mots, afin de laisser place à un beau dessin qui aidera les tout-petits à se pénétrer des mystères s’opérant sous leurs yeux. On trouvera également dans ce petit missel des portées grégoriennes, indiquant aux enfants les parties chantées de la messe.

Puisse ce livret éveiller l’attention des petits enfants lorsqu’ils viennent à la messe, et les mettre sur le chemin d’un cœur à cœur avec le Seigneur.

