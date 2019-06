Mgr Michel Dubost nommé administrateur apostolique sede plena du diocèse de Lyon

Communiqué du Père Yves Baumgarten, Vicaire général modérateur du diocèse de Lyon:

Depuis maintenant trois mois, le cardinal a pris la décision en accord avec le Saint-Père, de se mettre en retrait de sa mission d’archevêque de Lyon et m’a confié la conduite du diocèse. Merci à vous tous pour votre soutien et pour votre action pastorale dans la paix et l’unité.

Aujourd’hui, le Saint-Père a nommé Mgr Michel Dubost, c.j.m., évêque émérite d’Evry, comme administrateur apostolique sede plena* pour notre diocèse.

Le cardinal Philippe Barbarin reste en titre archevêque de Lyon, ses pouvoirs d’évêque diocésain sont transférés à l’administrateur apostolique.

Très reconnaissants à son égard d’avoir accepté d’être administrateur apostolique, nous aurons tous à cœur d’accueillir dans la joie et la confiance Mgr Michel Dubost pour lui permettre d’accomplir cette mission au service de notre diocèse en l’assurant de notre pleine collaboration.

*sede plena (siège plein) à la différence de sede vacante (siège vacant) lorsqu’il n’y a plus d’évêque.

Le cardinal Barbarin reviendra ou non à Lyon selon les résultats de son procès en appel. Un certain nombre de ses confrères, qui lorgnent sur le prestigieux siège de Lyon, après avoir manqué celui de Paris, espèrent que le cardinal finira pas démissionner. Ambiance dans l’épiscopat…

Ordonné prêtre le prêtre le 24 mai 1967, Mgr Michel Dubost fut vicaire à Notre-Dame-de-Bercy ; aumônier de l’école Saint-Jean-de-Béthune à Versailles, puis des collèges et lycées à Versailles (1967-1975). En 1976, il devint Secrétaire général de la FOCS (Fédération des organismes de communication sociale), en 1982, Mgr Dubost fut Directeur des aumôneries de l’enseignement public du diocèse de Paris (1982-1988). En 1983, il est nommé curé de la paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Paris. Il y restera jusqu’en 1989 avant d’être nommé, évêque du diocèse aux Armées le 9 août 1989. Après onze années passées dans le diocèse aux Armées, il fut nommé le 15 avril 2000, évêque du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes, jusqu’à sa renonciation en 2017.

Mgr Michel Dubost est membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Au sein de la Conférence des évêques de France, Mgr Dubost est membre de la Commission pour la Mission universelle au titre de Directeur des O.P.M et du Conseil pour la solidarité en tant qu’évêque accompagnateur du CCFD – Terre Solidaire. Il est également, Directeur de la Quête pour l’Afrique- Aide aux Églises d’Afrique (A.E.A).