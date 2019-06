La Croix a décidé de soutenir le lobby LGBT

Rappelons d’abord que La Croix est l’organe officieux de la Conférence des évêques de France. A l’approche de la Gay Pride et de la loi de bioéthique, ce quotidien diffuse la propagande LGBT et tente de rallier les catholiques à ce mouvement de perversion.

La Croix diffuse en effet une large publicité à un rassemblement de prière organisé par des protestants LGBT. Et malvenu celui qui viendrait critiquer cette prière car comment peut-on critiquer ceux qui prient ? Outre le fait que la prière, même protestante, est utilisée pour justifier des abominations contraires à l’enseignement de l’Eglise, il est important de souligner que La Croix soutient ce genre de veillées de prières et non pas les veillées pour la vie, celles-ci sont illégitimes, car organisées par des intégristes, réactionnaires et autres lieux découverts à marée basse!

La Croix publie aussi la propagande de l’association LGBT “catholique” David et Jonathan qui plaide pour toutes les perversions homosexuelles condamnées dans le catéchisme de l’Eglise catholique. C’est toute l’hypocrisie de cette position, soutenue en douce mais non assumée par certains membres de l’épiscopat français, alors qu’un certain nombre d’évêques allemands plaident aujourd’hui ouvertement et sans complexe pour une réécriture du catéchisme. A croire que les catholiques français sont plus fidèles à l’enseignement de l’Eglise que leurs confrères d’outre-Rhin…